Помогите определить проблему для эссе по обществу, пожалуйста. "Плохую власть вы??ирают хорошие люди, которые не ходят на выборы"

Гость: Гость:

Тут видимо проблема состоит в том, что народ, который смирился и пустил данное на самотек, оставляют выбор за себя самой власти , им как раз-таки это на руку( хотя я считаю, что от нас , простолюдинов, мало что зависит в этом плане:)