Помогите определить проблему для эссе по обществу, пожалуйста. "Плохую власть вы??ирают хорошие люди, которые не ходят на выборы"
Обществознание
Помогите определить проблему для эссе по обществу, пожалуйста. "Плохую власть вы??ирают хорошие люди, которые не ходят на выборы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут видимо проблема состоит в том, что народ, который смирился и пустил данное на самотек, оставляют выбор за себя самой власти , им как раз-таки это на руку( хотя я считаю, что от нас , простолюдинов, мало что зависит в этом плане:)
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