Помогите определить стихотворный размер. Ф. Тютчев В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, И рано ль, поздно ль пробужденье, А должен наконец просну...

Литература

Помогите определить стихотворный размер. Ф. Тютчев В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, И рано ль, поздно ль пробужденье, А должен наконец проснуться человек… ________ Мне кажется, что ямб, но я не уверенна в этом

Автор: Гость