Помогите определить стихотворный размер. Ф. Тютчев В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, И рано ль, поздно ль пробужденье, А должен наконец просну...
Литература
Помогите определить стихотворный размер. Ф. Тютчев В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, И рано ль, поздно ль пробужденье, А должен наконец проснуться человек… ________ Мне кажется, что ямб, но я не уверенна в этом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что это дактиль но не уверен в этом , стих также похож на ямб и хорей
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