Помогите ОПРЕДЕЛИТЬ ВИД СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Мальчик рассеянно повторял слова молитвы глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

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Помогите ОПРЕДЕЛИТЬ ВИД СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Мальчик рассеянно повторял слова молитвы глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

Автор: Гость