Помогите ОПРЕДЕЛИТЬ ВИД СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Мальчик рассеянно повторял слова молитвы глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.
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Помогите ОПРЕДЕЛИТЬ ВИД СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Мальчик рассеянно повторял слова молитвы глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.
Ответ(ы):
Гость:
Мальчик рассеянно повторял слова молитвы глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени. Вид сложного предложения : СПП (сложно подчиненное предложение)
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