Помогите отгадать две буквы.Две общие буквы надо отгадать и только их в ответ вписать.С"Д"-ветвистый С"З"-костистый С"К"-ребристый.
Русский язык
Помогите отгадать две буквы.Две общие буквы надо отгадать и только их в ответ вписать.С"Д"-ветвистый С"З"-костистый С"К"-ребристый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть может, это дуб (с д-ветвистый), зуб (с з-костистый), куб (с к- ребристый)?
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