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Помогите отгадать загадку Маленькое озерко,а дна не видно
Помогите отгадать загадку Маленькое озерко,а дна не видно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Глаза,ну или глаз.Так то
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