Помогите ответить: 1.Исследователь уральских недр. 2. Гора на границе Среднего и Южного Урала. 3.Автор сказов о хозяйке Медной горы. 4. Старейшее место золотодобычи в России. 5.Крупное месторождение медных руд на Урале...

География

Помогите ответить: 1.Исследователь уральских недр. 2. Гора на границе Среднего и Южного Урала. 3.Автор сказов о хозяйке Медной горы. 4. Старейшее место золотодобычи в России. 5.Крупное месторождение медных руд на Урале. 6. Древесная порода, преобладающая на верхней границе лесов Северного Урала. 7. Месторождение калийных солей. 8. Уральский самоцвет. 9. Месторождение нефти. 10. Часть Урала, примыкающая к Восточно-Европейской равнине. 11. Местность на Урале, которую академик А.Е. Ферсман назвал «заповедником для минералога». 12. Высочайшая вершина Урала.

Автор: Гость