Помогите ответить на следующие вопросы. Горе от ума 1.Как фамусов относится к кни??ам.(цитаты) 2.К ак относится фамусов к службе. 3.Как чатский относится к обществу (2 действие
Литература
Помогите ответить на следующие вопросы. Горе от ума 1.Как фамусов относится к кни??ам.(цитаты) 2.К ак относится фамусов к службе. 3.Как чатский относится к обществу (2 действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Фамусов любил Русские произведение "под них я крепче сплю" 2.Служба обязательна для любого мужчины.Чем выше чин тем лучше 3.Он был добрый, но Москву не любил из-за того что все похоже на Францию
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