ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТ ПО ИСТОРИИ! 1)Ахейская цивилизация существовала в грец??и: а)в 30-24 в до н э б)23-12 в до н э в)13-11 в до н э г)11-9 в до н э 2)Эллинистический период Греции: а)11-9 в до н э б)5-4 в до н э ...

История

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТ ПО ИСТОРИИ! 1)Ахейская цивилизация существовала в грец??и: а)в 30-24 в до н э б)23-12 в до н э в)13-11 в до н э г)11-9 в до н э 2)Эллинистический период Греции: а)11-9 в до н э б)5-4 в до н э в)3-2 в до н э г)2 в до н э-5 в н э 3)Особенности экономики древней Греции классического периода: а)натуральный характер ремесла б)тесная связь сельского хозяйства с рынком в)слабое использование рабского труда г)преобладание частных хозяйства 4)Что пренадлежало древним грекам в сфере культуры:(несколько ответов) а)клинопись б)вазовая красно-чернофигурная роспись в)олимпийские игры г)гладиаторские бои д)десятеричная система счета е)папирус ж)частное и публичное право з)миф об аргонавтах и)полисная система к)классическое рабство л)"Иллиада" м)мумификация тела 5)укажите литературные памятники греческой культуры а)рамаяна б)миф о Гильгомаше в)канон пути к благодати Г)иллиада д)история е)лисистрата ж)сравнительные жизнеописания з)библейские сказания ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ!ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость