Помогите ответить на вопрос по истории , 7 класс . Сравните мануфактуру и мастерскую ремесленника. Какие особенности мануфактурного производства позволяет назвать её предприятием нового типа ?

История

Помогите ответить на вопрос по истории , 7 класс . Сравните мануфактуру и мастерскую ремесленника. Какие особенности мануфактурного производства позволяет назвать её предприятием нового типа ?

Автор: Гость