Помогите ответить на вопрос по истории , 7 класс . Сравните мануфактуру и мастерскую ремесленника. Какие особенности мануфактурного производства позволяет назвать её предприятием нового типа ?

История
Помогите ответить на вопрос по истории , 7 класс . Сравните мануфактуру и мастерскую ремесленника. Какие особенности мануфактурного производства позволяет назвать её предприятием нового типа ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Манафуктура это когда ручной труд переходит в машинный.
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