ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС Почему плёнка масляного пятна на воде имеет хотя и м??лую, но вполне определенную толщину? А/ Так как она будет растекаться до тех пор, пока толщина слоя не окажется равной размерам молекулы масла ...
Физика
ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС Почему плёнка масляного пятна на воде имеет хотя и м??лую, но вполне определенную толщину? А/ Так как она будет растекаться до тех пор, пока толщина слоя не окажется равной размерам молекулы масла Б/ Так как капля масла не может растекаться на большую площадь за счёт сил взаимного притяжения между молекулами В/ В связи с тем, что масло не тонет в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А/ Так как она будет растекаться до тех пор, пока толщина слоя не окажется равной размерам молекулы масла. Толщину пленки примерно приравнивают к диаметру молекулы, в данном случае, масла.
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