Помогите ответить на вопросы 1)Каким был Герасим? 2)Как он работал? 3)Что делал Герасим в доме барыни? 4)Где жил Герасим после переезда в город?
Литература
Помогите ответить на вопросы 1)Каким был Герасим? 2)Как он работал? 3)Что делал Герасим в доме барыни? 4)Где жил Герасим после переезда в город?
Ответ(ы):
Гость:
1. Он был глухо-немой 2. Дворник, помощник барыни 3. Он работал 4. В своей деревне
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