Помогите ответить на вопросы 1)Каким был Герасим? 2)Как он работал? 3)Что делал Герасим в доме барыни? 4)Где жил Герасим после переезда в город?

Литература

Помогите ответить на вопросы 1)Каким был Герасим? 2)Как он работал? 3)Что делал Герасим в доме барыни? 4)Где жил Герасим после переезда в город?

Автор: Гость