Помогите ответить на вопросы! 1. Найдите неверную пару: гора-ее вышина: а) Уральские горы- гора Народная б) Кордильеры- гора Мак-Кинли в) Алтай-гора Белуха г) Горы Тибет- гора Аконгагуа. 2. Найдите в данном списке "лишнее слово...

География

Помогите ответить на вопросы! 1. Найдите неверную пару: гора-ее вышина: а) Уральские горы- гора Народная б) Кордильеры- гора Мак-Кинли в) Алтай-гора Белуха г) Горы Тибет- гора Аконгагуа. 2. Найдите в данном списке "лишнее слово" не подходящее ко всей смысловой группе слов: а) горы б) пустыни в) плоскогорья г) возвышенности.

Автор: Гость