Помогите ответить на вопросы! 1. Найдите неверную пару: гора-ее вышина: а) Уральские горы- гора Народная б) Кордильеры- гора Мак-Кинли в) Алтай-гора Белуха г) Горы Тибет- гора Аконгагуа. 2. Найдите в данном списке "лишнее слово...
География
Помогите ответить на вопросы! 1. Найдите неверную пару: гора-ее вышина: а) Уральские горы- гора Народная б) Кордильеры- гора Мак-Кинли в) Алтай-гора Белуха г) Горы Тибет- гора Аконгагуа. 2. Найдите в данном списке "лишнее слово" не подходящее ко всей смысловой группе слов: а) горы б) пустыни в) плоскогорья г) возвышенности.
Ответ(ы):
Гость:
1. г) Нивысшая точка Тибета г. Кайлас, а Аконкагуа наивысшая точка Анд. 2.Лишнее слово б)пустыни, так как все остальные слова обозначают формы рельефа относительно высоты.
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