Помогите ответить на вопросы 1.What present do you like to get? 2.What presents did you get lest year? 3.What presents do you like to give to your friends and relatives? 4.What present did you give to your little sister las...
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Помогите ответить на вопросы 1.What present do you like to get? 2.What presents did you get lest year? 3.What presents do you like to give to your friends and relatives? 4.What present did you give to your little sister last year?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какой подарок ты бы хотел получить 2. Какой подарок ты получил прошлым годом 3. Какой подарок ты бы хотел получить от своих друзей и от родственников 4. Какой подарок ты получил от твоей маленькой сестры прошлым годом
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