Помогите ответить на вопросы этих заданий, буду благодарна) 1. Из пары слов состав?? название животного (использовать нужно ВСЕ буквы, буквы можно переставлять). ПЕРО + ЛАД 2. Разгадайте представителей животного мира. Запиш...
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Помогите ответить на вопросы этих заданий, буду благодарна) 1. Из пары слов состав?? название животного (использовать нужно ВСЕ буквы, буквы можно переставлять). ПЕРО + ЛАД 2. Разгадайте представителей животного мира. Запишите лишнего с точки зрения природоведения. РЕКА +СТО + 3 - (буква) =? БОКАЛ + Е - О = ? МАРКА +О - А =? 3. Какому материку подходит это описание : " Большой секрет вам расскажу : Две части света содержу" ?
Ответ(ы):
Гость:
1.Леопард 2.- 3.Евразия
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