Помогите ответить на вопросы по технологии) 1. Что такое производственный процес??? 2. В чем отличие технологического процесса от производственного? 3. Из каких этапов состоит технологический процесс изготовления детали из д...

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1)Производство, в экономическом смысле — процесс создания какого-либо продукта. 2) Технологический процесс (ТП) (сокращенно техпроцесс) — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата. Производственный процесс — это совокупность действий работников и орудий труда, в результате которых сырьё, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, поступающие на предприятие, превращаются в готовую продукцию или услугу в заданном количестве, качестве и ассортименте в определённые сроки. Производственный процесс состоит из основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. 3). Технологический процесс изготовления деталей состоит из ряда технологических операций. Операцией называют законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем месте или на одном станке. Например, операциями будут являться: выпиливание заготовки на столярном верстаке, сверление в ней отверстий на сверлильном станке, окраска заготовки в специальном помещении. Операции состоят из переходов и установов (установок) деталей. Переход выполняют на одном рабочем месте или станке одним инструментом. В технологической карте указывается последовательность выполнения операций, установок и переходов, графическое изображение изменяющейся заготовки и применяе­мые инструменты и приспособления. Изображают изделия в виде технического рисунка, эскиза или чертежа.Подбирают качественную заготовку из древесины необходимой породы.Размечают заготовку, проверяя размеры несколько раз. Затем строгают, пилят, зачищают и отделывают ее, превращая в готовое изделие.Если изделие состоит из нескольких деталей, то их после изготовления надо подогнать друг к другу и соединить между собой.Изготовленное изделие необходимо проверить на прочность, испытать. Если обнаружатся какие-то недостатки, то надо найти причины их возникновения и устранить.(Я не знаю,1-это техническим языком,2-простым ;))) какое вам по-душе то и пишите)) 4) Технологом называют инженера по технологическим процессам. Инженер-технолог — инженер, занимающийся разработкой, организацией того или иного производственного процесса. Также может разрабатывать какую-то определенную технологию