Помогите ответить на вопросы))) Почему в месте падение капли образуется волны? О?? камня брошенного в спокойную воду образуются круговые волны? Какой вид будет иметь волна от камня брошенного в бегущую волну?

Физика
Помогите ответить на вопросы))) Почему в месте падение капли образуется волны? О?? камня брошенного в спокойную воду образуются круговые волны? Какой вид будет иметь волна от камня брошенного в бегущую волну?
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