Помогите ответить на вопросы))) Почему в месте падение капли образуется волны? О?? камня брошенного в спокойную воду образуются круговые волны? Какой вид будет иметь волна от камня брошенного в бегущую волну?

Физика

Помогите ответить на вопросы))) Почему в месте падение капли образуется волны? О?? камня брошенного в спокойную воду образуются круговые волны? Какой вид будет иметь волна от камня брошенного в бегущую волну?

Автор: Гость