Помогите ответить пожалуйста!!! Если незнакомый человек пытается силой увести тебя, нужно: А - Пойти с ним Б - Вежливо отказаться В - Вырваться и громко звать на помощь Если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно ...

Окружающий мир

Помогите ответить пожалуйста!!! Если незнакомый человек пытается силой увести тебя, нужно: А - Пойти с ним Б - Вежливо отказаться В - Вырваться и громко звать на помощь Если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно обратиться за помощью: А - к любому покупателю Б - к продавцу или кассиру

Автор: Гость