Помогите ответить пожалуйста!!! Если незнакомый человек пытается силой увести тебя, нужно: А - Пойти с ним Б - Вежливо отказаться В - Вырваться и громко звать на помощь Если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно ...
Окружающий мир
Помогите ответить пожалуйста!!! Если незнакомый человек пытается силой увести тебя, нужно: А - Пойти с ним Б - Вежливо отказаться В - Вырваться и громко звать на помощь Если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно обратиться за помощью: А - к любому покупателю Б - к продавцу или кассиру
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