Помогите ответить на вапросы 1.Что такое живая природа? 2. Какие объекты являются живой природы? 3.Дакажите,что растение -живой организм. 4.Какова роль обмена веществ в жизни живых организмов? Мне ОЧЕНЬ срочно ...
Помогите ответить на вапросы 1.Что такое живая природа? 2. Какие объекты являются живой природы? 3.Дакажите,что растение -живой организм. 4.Какова роль обмена веществ в жизни живых организмов? Мне ОЧЕНЬ срочно надо!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
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