Помогите ответить на вопросы к стиху. Стих:Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль по земле,таинственной и строгой,ллучатся тысячи тропинок и дор ог. О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой! Всё видеть , всё ...
Помогите ответить на вопросы к стиху. Стих:Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль по земле,таинственной и строгой,ллучатся тысячи тропинок и дор ог. О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой! Всё видеть , всё понять, всё знать,всё пережить, все формы,все цвета вобрать в себя глазами,пройти по всей земле горящими ступнями,всё воспринять и снова воплатить. Задания: 1) Что поэт назвал lt;lt;алмазною сетьюgt;gt;?, 2) Что поэт воспринимает как алмазы? 3) Найди в стихотворении потверждение того,что его создателем был не только поэтом,но и художником 4) В каких строках поэт проявился как странник,путешественник?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Волошин был не только поэтом, но и художником. Его стихи насыщены красками, образами, можно представить себе светлеющее утреннее небо. И постепенно гаснущие звезды (та самая алмазная сеть). Автор представляет себя творцом вселенной. И мечтает создать еще много миров. "Все формы все цвета вобрать в себя глазами" - подтверждает, что он художник. "Вдаль по земле таинственно и строгой...(вся эта строчка)" - подтверждает, что путешественник