Помогите ответить на вопросы к стиху. Стих:Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль по земле,таинственной и строгой,ллучатся тысячи тропинок и дор ог. О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой! Всё видеть , всё понять, всё знать,всё пережить, все формы,все цвета вобрать в себя глазами,пройти по всей земле горящими ступнями,всё воспринять и снова воплатить. Задания: 1) Что поэт назвал lt;lt;алмазною сетьюgt;gt;?, 2) Что поэт воспринимает как алмазы? 3) Найди в стихотворении потверждение того,что его создателем был не только поэтом,но и художником 4) В каких строках поэт проявился как странник,путешественник?