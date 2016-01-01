Помогите ответить на вопросы. Какие выписывать слова и выделить корень...

Помогите ответить на вопросы. Какие выписывать слова и выделить корень...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Какие вопросы то? Без вопроса нет решения.
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