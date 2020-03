Помогите ответить на вопросы по немецки,спасибо! In welcher Stadt / welchem Dorf wohnst du? Wo befindet sie / es sich? Wann und von wem wurde deine Heimatstadt / dein Heima tdorf gegrndet? Welche Sehenswrdigkeite...

Помогите ответить на вопросы по немецки,спасибо! In welcher Stadt / welchem Dorf wohnst du? Wo befindet sie / es sich? Wann und von wem wurde deine Heimatstadt / dein Heima tdorf gegrndet? Welche Sehenswrdigkeiten gibt es dort? Welche Freizeitmglichkeiten bietet deine Stadt / dein Dorf an? Welche Ausbildungsmglichkeiten gibt es dort? Welche berhmten Persnlichkeiten haben in deiner Stadt / deinem Dorf gelebt und gewirkt? Wie findest du deine Stadt / dein Dorf? III. Wie gro ist deine Familie? Hast du Geschwister? Wie alt sind sie? Was sind deine Eltern von Beruf? Hast du Groeltern? Sind sie Rentner oder arbeiten sie noch? Wie sind die Beziehungen in deiner Familie? Wie verbringt ihr eure Freizeit? Was macht ihr gewhnlich am Wochenende? Habt ihr ein gemeinsames (общее) Hobby? IV. Wofr interessierst du dich? Hast du ein Hobby? Was machst du in deiner Freizeit? Welche Freizeitmglichkeiten haben die Jugendlichen in deiner Stadt / deinem Dorf? Treibst du Sport? Wo? Mit wem? Gehrst du zu einer Clique oder gibt es so etwas in Russland nicht? Was unternehmt ihr zusammen?

1) In welcher Stadt / welchem Dorf wohnst du? Wo befindet sie / es sich? - Ich Lebe in der Stadt Moskau 2) Wann und von wem wurde deine Heimatstadt / dein Heimatdorf gegrndet? - Moskau gegrndet wurde Jurij Wladimirowitsch Dolgoruki am 4. April des Jahres 1147 3) Welche Sehenswrdigkeiten gibt es dort? - Gibt es auch in Moskau der Moskauer Kreml 4)Welche Freizeitmglichkeiten bietet deine Stadt / dein Dorf an? Welche - Moskau gibt die Mglichkeit auf Urlaub im Park Hyatt 5) Ausbildungsmglichkeiten gibt es dort? - Natrlich gibt es, Schulen, Hochschulen 6) Welche berhmten Persnlichkeiten haben in deiner Stadt / deinem Dorf gelebt und - Stanislaw Andrejewitsch 7) Wie findest du deine Stadt / dein Dorf? - durch einen Navigator im Handy 8)III. Wie gro ist deine Familie? - Sie besteht aus 4 Personen 9) Hast du Geschwister? Wie alt sind sie? Was sind deine Eltern von Beruf? - Ich habe 1 Bruder, er ist 8 Jahre, meine Eltern arbeiten in der Schule 10) Hast du Groeltern? Sind sie Rentner oder arbeiten sie noch? Wie sind die Beziehungen in deiner Familie? - Ich habe 1 Oma, Sie ist im Ruhestand, sehr gute Beziehungen in der Familie 11) Wie verbringt ihr eure Freizeit? Was macht ihr gewhnlich am Wochenende? Habt ihr ein gemeinsames (общее) Hobby? - Wir mit der ganzen Familie spazieren gehen, die wir lieben, auf die Strae gehen, Fahrrad fahren 12) V. Wofr interessierst du dich? Hast du ein Hobby? Was machst du in deiner Freizeit? - ich beschftige mich mit dem Kampf, ich bin begeisterter Radfahrer, gehe ich auf der Strae 13) Welche Freizeitmglichkeiten haben die Jugendlichen in deiner Stadt / deinem Dorf? - Sport Stadion im Winter kann man dort schlittschuh laufen 14) Treibst du Sport? Wo? Mit wem? - Ja geh ich immer joggen, ich jogge ein 15) Gehrst du zu einer Clique oder gibt es so etwas in Russland nicht? Was unternehmt ihr zusammen? - Nein ich will nicht auf Partys Под такое задание больше балов надо))