Помогите ответить на вопросы по тексту И.Тургенева Воробей. 1.Какое реальное событие легло в основу произведения?2.Внимательно пере читай описание маленького воробья.Выпиши эп итеты которые помогают его представить.3. Составь текст описаниние о нем используя слова автора.4.Перечитай текст и определи сколько в нем частей составь план к данному повествованию.5.Почему именно это событие было интересно рассказчику ? 6.Как описан поединок воробья и собаки?Можно ли считать его состоящимся?Кто и почему вышел из него победителем??