Помогите ответить на вопросы.по тексту .С древних времен природа служит человеку, являясь источником его жизни. Тысячи лет люди жили в гармонии с окружающей средой и им каза лось, что природные богатства является неог...

Помогите ответить на вопросы.по тексту .С древних времен природа служит человеку, являясь источником его жизни. Тысячи лет люди жили в гармонии с окружающей средой и им каза лось, что природные богатства является неограниченным. Но с развитием цивилизации вмешательство человека в природу начали расти. Большие города с тысячами дымящих промышленных предприятий появляются сегодня по всему миру. Побочные продукты их деятельности загрязняют воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, земли мы выращиваем зерно и овощи. Каждый год мировая промышленность загрязняет атмосферу около 1000 миллионов тонн пыли и других вредных веществ. Многие города страдают от смога. Обширные леса вырубаются и горят в огне. Их исчезновение нарушает кислородный баланс. В результате некоторые редкие виды животных, птиц, рыб и растений исчезают навсегда, ряд рек и озер высохнет. Загрязнение воздуха и мирового океана, разрушение озонового слоя является результатом небрежного взаимодействия человека с природой, признаком экологического кризиса. Самая ужасная экологическая катастрофа постигла Украину и ее народ после Чернобыльской трагедии в апреле 1986 года. Также около 18 процентов территории Белоруссии было загрязнено радиоактивными веществами. Большой ущерб был нанесен сельскому хозяйству, лесам и здоровью людей. Последствия этого взрыва на атомной станции трагические для украинской, Белорусской и других наций. Защита окружающей среды является всеобщей заботой. Вот почему необходимо принять серьезные меры по созданию системы экологической безопасности. Некоторый прогресс был сделан в этом направлении. Аж 159 стран — членов ООН учредили агентства по охране окружающей среды. Многочисленные конференции были проведены этими учреждениями, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед экологически бедными регионами, включая Аральское море, Южный Урал, Кузбасс, Донбасс, Семипалатинск и Чернобыль. Международный научно-исследовательский центр окружающей среды был создан на Байкале. Международная организация Гринпис делает многое для сохранения окружающей среды. Но это только первые шаги, и они должны проходить дальше, чтобы защитить природу, чтобы сохранить жизнь на планете не только ради настоящего, но и для будущих поколений. 1. Как же люди живут тысячи лет? 2. Какие города сегодня во всем мире? 3. Что загрязняет воздух, которым мы дышим? 4. Что является результатом загрязнения атмосферы? 5. Почему защита окружающей среды всеобщая забота? 6. Каковы первые шаги в этом направлении?