Помогите ответить на загадку:Чашечка горошка рассыпалась.

Помогите ответить на загадку:Чашечка горошка рассыпалась.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Чашечка горошку рассыпана на дорожку.
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