ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Какая система управления существовала в Др.Риме? Можно ли её считать демократией? Свой ответ обоснуйте.

Если коротко, то: Система - выборная. Нельзя считать демократией из-за наличия цензовых, возрастных и социальных ограничений различных слоев населения в правах. Обоснование ответа.Рассмотрим власть в Др. Риме. Здесь следует делить историю на два периода: республиканский и императорский. Республиканский также можно подразделить на длительный период, когда плебеи, составляя бОльшую часть населения, вообще не имели права участвовать в управлении и на период, когда плебеи добились права иметь ограниченное число представителей в сенате (народные трибуны). По идее, римская государственная система в республиканский период скорее ближе к ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, чем к демократической. Систему правления даже в республиканский период НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ПОДЛИННОЙ демократией, так как: а) народное собрание выбиралось по цензовым ограничениям (имущественный и социальный); б) народное собрание не обладало правом законодательной инициативы (не имело права предлагать законы); в) практически вся полнота власти была сосредоточена в руках сената; г) в течение очень длительного времени сенат состоял только из патрициев, т.е. родовой олигархии; д) кроме того, сенаторы должны были иметь очень высокий имущественный ценз; е) наличие имущественного ценза ограничивало доступ бедных слоев населения в народное собрание и, следовательно, на государственные должности.