Помогите ответить.nbsp;Где сейчас находится предметы из гробницы Тутанхамона?

В Египетском музее, называемом еще Каирским, в г. Каир, Египет. Наиболее важные экспонаты - золотая посмертная маска фараона и один из трех саркофагов. Часть предметов, как и сама мумия фараона, возвращены на место, в гробницу. Небольшая часть предметов находится в различных музеях мира, но ведется постоянная работа по их возвращению на историческую родину. К примеру, в 2011-2012 гг. музей Метрополитен, США, вернул около двух десятков предметов, хранившихся в музее с двадцатых годов прошлого века.