Помогите ответиь на вопросы по литературе. Васюткино озеро 1. Почему рассказ называется "Васюткино озеро"? 2. Что рассказывает писатель о рыбной л овле? Какая рыба попадалась в ловушки? 3. Как заблудился Васютк...

Помогите ответиь на вопросы по литературе. Васюткино озеро 1. Почему рассказ называется "Васюткино озеро"? 2. Что рассказывает писатель о рыбной л овле? Какая рыба попадалась в ловушки? 3. Как заблудился Васютка? Что помогло Васютке выжить, выйти из леса(смелость, смекалка, терпение, знание леса, другие качестка)? Подумайте. 4. Какое время странствий в лесу оказалось для Васютки самым трудным и почему? 5.Что вспоминал Васютка? Как прислушивался к лесным звукам, о чем разговаривал с лесными жителями? 6. Почему взрослые рыбаки решили назвать озеро Васюткиным именем? 7. Как начинается и как заканчивается рассказ " Васюткино озеро"?