Помогите озаглавить части "Тимур и его команда"5 частей

Помогите озаглавить части "Тимур и его команда"5 частей

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1.Странные звуки. 2.Неожиданная встреча. 3.Новые задания. 4.Странные события. 5.Первая помощь.
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