Помогите озоглавить Озаглавьте каждый пункт из "слово о полку Игореве" Не главу а пункты

Помогите озоглавить Озаглавьте каждый пункт из "слово о полку Игореве" Не главу а пункты

Ответ(ы):

Ответил Гость:
если сможешь допиши
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