помогите пажалуста игра эрудит знаешь ли ты эти сказки вспомни сказки и напиши от??ет на вопросы 1 что мельники оставили в наследство 3 сыновьям? 2 кто обешал старику выполнить его желания?3 что уронила ослиная шкура в пирог ко...
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помогите пажалуста игра эрудит знаешь ли ты эти сказки вспомни сказки и напиши от??ет на вопросы 1 что мельники оставили в наследство 3 сыновьям? 2 кто обешал старику выполнить его желания?3 что уронила ослиная шкура в пирог который она для королевича?4 во что превратила волшебница тыкву в кого привратила мышей крысу ящериц?5кого сделала старуха и старик?слова-помощники карета лошади кучер слуги колечко кот рыбка снегурачка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)кота осла и мельницу 2) золотая рыбка 3)кольцо 4) карету кулера слуги 5)Снегурочку СКАЗКИ ЧИТАТЬ НАДО!
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