помогите пажалуста игра эрудит знаешь ли ты эти сказки вспомни сказки и напиши от??ет на вопросы 1 что мельники оставили в наследство 3 сыновьям? 2 кто обешал старику выполнить его желания?3 что уронила ослиная шкура в пирог ко...

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помогите пажалуста игра эрудит знаешь ли ты эти сказки вспомни сказки и напиши от??ет на вопросы 1 что мельники оставили в наследство 3 сыновьям? 2 кто обешал старику выполнить его желания?3 что уронила ослиная шкура в пирог который она для королевича?4 во что превратила волшебница тыкву в кого привратила мышей крысу ящериц?5кого сделала старуха и старик?слова-помощники карета лошади кучер слуги колечко кот рыбка снегурачка

Автор: Гость