Помогите!!! Передумайте стишок в рифму про пенопласт

Помогите!!! Передумайте стишок в рифму про пенопласт

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Пенопласт пенопласт очень мягкий он сейчас Разберите очень маленький кружочек
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