Помогите перекласть текс с англиськой на украинский 4 клас с 27
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Помогите перекласть текс с англиськой на украинский 4 клас с 27
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