Помогите!Переведите этот текст на английский: Мне очень нравятся деревяные стари??ые дома сделаные очень давно в деревнях.У нас на даче очень много деревяных домов.В деревяных домах очень уютно и тепло
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Помогите!Переведите этот текст на английский: Мне очень нравятся деревяные стари??ые дома сделаные очень давно в деревнях.У нас на даче очень много деревяных домов.В деревяных домах очень уютно и тепло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I adore old wooden houses ,that were built in the villages long time ago. We have got a lot of wooden houses in the country. They are very warm and cosy.
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