Помогите!Переведите этот текст на английский: Мне очень нравятся деревяные стари??ые дома сделаные очень давно в деревнях.У нас на даче очень много деревяных домов.В деревяных домах очень уютно и тепло

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Помогите!Переведите этот текст на английский: Мне очень нравятся деревяные стари??ые дома сделаные очень давно в деревнях.У нас на даче очень много деревяных домов.В деревяных домах очень уютно и тепло

Автор: Гость