Помогите перевести,без электронного переводчика 1)он не будет учить из 2)она учи??а вас? 3)я учил ее 4)мы будем учить их 5)ты не учишь его 6)они учат не 7)он есть меня 8)они научили тебя? 9)он учил вас?

Английский язык
Помогите перевести,без электронного переводчика 1)он не будет учить из 2)она учи??а вас? 3)я учил ее 4)мы будем учить их 5)ты не учишь его 6)они учат не 7)он есть меня 8)они научили тебя? 9)он учил вас?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) He will not teach them. 2) Did she teach you? 3) I taught her. 4) We will teach them. 5) You do not teach him. 6) They do not teach. 7) I have him. 8) Have they taught you? 9) Did he teach you?
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