Помогите перевести,без электронного переводчика 1)он не будет учить из 2)она учи??а вас? 3)я учил ее 4)мы будем учить их 5)ты не учишь его 6)они учат не 7)он есть меня 8)они научили тебя? 9)он учил вас?

Английский язык

Помогите перевести,без электронного переводчика 1)он не будет учить из 2)она учи??а вас? 3)я учил ее 4)мы будем учить их 5)ты не учишь его 6)они учат не 7)он есть меня 8)они научили тебя? 9)он учил вас?

Автор: Гость