Помогите перевести на английский 1 что хотели сделать англичане? 2 кто боролся против англичан? 3 сколько ему было лет когда его поймали? 4 когда ему было 35 лет что сделали англичане? 5 откуда он узнал о нем?
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Помогите перевести на английский 1 что хотели сделать англичане? 2 кто боролся против англичан? 3 сколько ему было лет когда его поймали? 4 когда ему было 35 лет что сделали англичане? 5 откуда он узнал о нем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1What did the Englishmen want to do? 2Who fought against the Englishmen? 3How old was he when he was caught? 4What did the Englishmen do when he was 35? 5Where did he know about it from?
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