Помогите перевести на английский 1 что хотели сделать англичане? 2 кто боролся против англичан? 3 сколько ему было лет когда его поймали? 4 когда ему было 35 лет что сделали англичане? 5 откуда он узнал о нем?

Английский язык

Помогите перевести на английский 1 что хотели сделать англичане? 2 кто боролся против англичан? 3 сколько ему было лет когда его поймали? 4 когда ему было 35 лет что сделали англичане? 5 откуда он узнал о нем?

Автор: Гость