Помогите перевести на английский. Есть открытки на Новый год, где люди желают сч??стья в новом году, здоровья.

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Помогите перевести на английский. Есть открытки на Новый год, где люди желают сч??стья в новом году, здоровья.

Автор: Гость