Помогите перевести на английский. Есть открытки на Новый год, где люди желают сч??стья в новом году, здоровья.

Английский язык
Помогите перевести на английский. Есть открытки на Новый год, где люди желают сч??стья в новом году, здоровья.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
There are cards for the New Year, where people wish a happy new year and good health.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как Жил Герасим из рассказа "Муму" в доме Барыни
Ответить
Математика
8см2 25мм2 =............?
Ответить
Русский язык
Попробуйте составить предложения с этими союзами: то есть, не только...но и..., несмотря на то что..., оттого что..., не то...не то...
Ответить
География
Какие племена соседствовали со словянами с востока
Ответить
Математика
К оазису караван верблюдов шел со скоростью 12км/ч,пройдя 96км.Сколько часов было затрачено на дорогу к оазису,если на остановки ушло 3ч 30мин?
Ответить