Помогите перевести на английский. Есть открытки на Новый год, где люди желают сч??стья в новом году, здоровья.
Английский язык
Помогите перевести на английский. Есть открытки на Новый год, где люди желают сч??стья в новом году, здоровья.
Ответ(ы):
Гость:
There are cards for the New Year, where people wish a happy new year and good health.
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