Помогите перевести на Англиски: Привет меня зовут Лейла. Я учусь в седмом классе

Помогите перевести на Англиски: Привет меня зовут Лейла. Я учусь в седмом классе

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