Помогите перевести на немецкий ((( Это парк. Я люблю здесь гулять . Это церковь . О??а очень красивая . Это дом где я живу . Это лес . зимой он красивый Это школа . я тут учусь , и тут учаться мои друзья.
Немецкий язык
Помогите перевести на немецкий ((( Это парк. Я люблю здесь гулять . Это церковь . О??а очень красивая . Это дом где я живу . Это лес . зимой он красивый Это школа . я тут учусь , и тут учаться мои друзья.
Ответ(ы):
Гость:
Das ist der Park. Ich mag hier spazieren. Das ist die Kirche. Sie ist sehr schön. Das ist das Haus, wo ich lebe. Das ist der Wald. Im Winter ist er schön. Das ist die Schule. Ich lerne hier, und meine Freunde lernen hier auch.
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