Помогите перевести на немецкий ((( Это парк. Я люблю здесь гулять . Это церковь . О??а очень красивая . Это дом где я живу . Это лес . зимой он красивый Это школа . я тут учусь , и тут учаться мои друзья.

Немецкий язык

Помогите перевести на немецкий ((( Это парк. Я люблю здесь гулять . Это церковь . О??а очень красивая . Это дом где я живу . Это лес . зимой он красивый Это школа . я тут учусь , и тут учаться мои друзья.

Автор: Гость