Помогите перевести пожалуйста правильно на английский язык. 1.Я предпочитаю чтение книг, вместо того чтобы пойти на вечеринку. Я считаю, что чтение книг играет важную роль в м ышлении и развитии.Чтение помогает развив...

Помогите перевести пожалуйста правильно на английский язык. 1.Я предпочитаю чтение книг, вместо того чтобы пойти на вечеринку. Я считаю, что чтение книг играет важную роль в м ышлении и развитии.Чтение помогает развивать память, воображение, получение знаний и увеличению словарного словарного запаса. 2.Я предпочитаю играть на музыкальном инструменте. Я играю на пианино. Это помогает в развитии мозга и открывает новые горизонты. Играя на пианино я получаю удовольствие. 3. Я слушаю как и классическую музыку, так и современную. 4.Люблю животных. Имею рыбок. 5.Я хожу не так часто в театр , но люблю туда ходить. 6.Довольно хорошо справляюсь в командных играх. 7.Я люблю науку 8. Я люблю посещать музеи.Культурная жизнь невозможна без посещения различных заведений. Также, как без этого невозможно духовное и личностное развитие человека. 9. К вечеринкам я отношусь спокойно, могу спокойно пропустить. 10.Я знаю многие имена актёров, актрис и продюсеров фильмов. Знаю такие понятия, как "Хороший" и "Плохой" фильм". Сама хочу стать режиссёром, поэтому интересуюсь фильмами. Очень нужна помощь.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1-I prefer to read books rather than go to a party. I believe that reading books is important in thinking and razvitii.Chtenie helps develop memory, imagination, knowledge, and increase vocabulary vocabulary 2-I prefer to play a musical instrument. I play piano. This helps in the development of the brain and opens new horizons. Playing the piano, I enjoy 3-I listen to classical music as well as contemporary. 4.Lyublyu animals. I have Fish 5-I go less frequently to the theater, but I like to go there 6-Pretty good job in team games. 7-I love science 8-I love to visit muzei.Kulturnaya life is impossible without a visit to the various institutions. Also, as this is not possible without spiritual and personal development of human 9-For the party I am calm, I can safely skip. 10-I know many of the names of the actors, actresses and film producers. I know such a thing as "good" and "bad" movie. "I want to become a director herself, so interested in movies.It needs help. Удачи!)
Похожие вопросы