Помогите перевести пожалуйста правильно на английский язык. 1.Я предпочитаю чтение книг, вместо того чтобы пойти на вечеринку. Я считаю, что чтение книг играет важную роль в м ышлении и развитии.Чтение помогает развив...

Помогите перевести пожалуйста правильно на английский язык. 1.Я предпочитаю чтение книг, вместо того чтобы пойти на вечеринку. Я считаю, что чтение книг играет важную роль в м ышлении и развитии.Чтение помогает развивать память, воображение, получение знаний и увеличению словарного словарного запаса. 2.Я предпочитаю играть на музыкальном инструменте. Я играю на пианино. Это помогает в развитии мозга и открывает новые горизонты. Играя на пианино я получаю удовольствие. 3. Я слушаю как и классическую музыку, так и современную. 4.Люблю животных. Имею рыбок. 5.Я хожу не так часто в театр , но люблю туда ходить. 6.Довольно хорошо справляюсь в командных играх. 7.Я люблю науку 8. Я люблю посещать музеи.Культурная жизнь невозможна без посещения различных заведений. Также, как без этого невозможно духовное и личностное развитие человека. 9. К вечеринкам я отношусь спокойно, могу спокойно пропустить. 10.Я знаю многие имена актёров, актрис и продюсеров фильмов. Знаю такие понятия, как "Хороший" и "Плохой" фильм". Сама хочу стать режиссёром, поэтому интересуюсь фильмами. Очень нужна помощь.