Помогите перевести предложения 1. Дети наверняка напишут диктант без ошибок 2. Необходимо чтобы вы знали эти правила хорошо 3. Учеников заставили посадить новые деревья . Мы видели как они это делали вчера вечером ...
Помогите перевести предложения 1. Дети наверняка напишут диктант без ошибок 2. Необходимо чтобы вы знали эти правила хорошо 3. Учеников заставили посадить новые деревья . Мы видели как они это делали вчера вечером
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Children probably wrote the dictation without mistakes. 2. It is necessary that you know these rules well. 3. Students were forced to plant new trees . We saw how they did last night.