Помогите перевести предложения на английский. 1. Она выше чем он, но не такая сильная как я. 2. Вы можете пригласить его к себе. 3. Кто хочет помочь мне на кухне. - только не я. 4. Вы должны надеться только на себя. 5...

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Помогите перевести предложения на английский. 1. Она выше чем он, но не такая сильная как я. 2. Вы можете пригласить его к себе. 3. Кто хочет помочь мне на кухне. - только не я. 4. Вы должны надеться только на себя. 5. Не используйте ту скатерть, возьмите эту, чистую. 6. Не хотите-ли чаю? 7. Теперь расскажите мне о своей проблеме. 8. О порезался острым ножом. 9. В офисе некого нет. 10. Вы сами видели что случилось. 11. Учитель привел учеников с собой.

Автор: Гость