Помогите перевести: Старбакс был основан в 1971 в Сиэтле. Основателями были:Джерри Браун-учитель английского,Зев Зигал-учитель истории,Гордон Боукер-писатель. Назвали заве дение в честь персонажа Старбека из романа о ...
Разное
Помогите перевести: Старбакс был основан в 1971 в Сиэтле. Основателями были:Джерри Браун-учитель английского,Зев Зигал-учитель истории,Гордон Боукер-писатель. Назвали заве дение в честь персонажа Старбека из романа о китобойном промысле. Первым логотипом стало изображение сирены с обнаженной грудью.Он был выполнен в коричневом цвете,а Серена использовалась чтобы подчеркнуть,что кофе в Старбакс доставляется из далеких земель.Логотипом признали пошлым,и через время его изменили. Пожалуйста,НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕВОДЧИК,надеюсь на Вашу честность
Ответ(ы):
Гость:
Starbucks was established in 1971 in Seattle. Its founders were Jerry Baldwin (викия не знает джерри брауна) - an english teacher, a history teacher Zev Siegl and writer Gordon Bowker. The coffeeshop was called Starbucks in honor of character from Moby Dick novel - Starbuck. The first company`s logo was an image of siren with uncovered breast. The logo was brown and the siren was used to emphasise that coffee in Sturbucks are delievered from far away. The logo later was considered vulgar and they changed it.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Вам известно, что площядь прямоугольника S определяется по формуле S=a*b. где a-ширина, b-длина прямоугольника. Впишите слова <ПРЯМО ПРОПОРЦИОНА...
Разное
Купили 90 тетрадей в клетку и в ленейку, причём тетрадь в клетку было в 4 раза больше, чем в линейку. Сколько купили тетрадей в клетку? Сколько куп...
Разное
Какие неславянские языки использует русский алфавит (кириллицу)? Выскажите свои предположения о том, каковы социально-исторические причины этого фа...
Разное
Разное
Помогите пожалуйста,не могу понять уравнение х*х-1=8,на других сайтах объясняют так х*х-1=8 х=8+1 х=9 х=√9 х=3 х=-3 проверка 3*3-1=8 -3*(-3)-...