Помогите перевести: Старбакс был основан в 1971 в Сиэтле. Основателями были:Джерри Браун-учитель английского,Зев Зигал-учитель истории,Гордон Боукер-писатель. Назвали заве дение в честь персонажа Старбека из романа о ...

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Помогите перевести: Старбакс был основан в 1971 в Сиэтле. Основателями были:Джерри Браун-учитель английского,Зев Зигал-учитель истории,Гордон Боукер-писатель. Назвали заве дение в честь персонажа Старбека из романа о китобойном промысле. Первым логотипом стало изображение сирены с обнаженной грудью.Он был выполнен в коричневом цвете,а Серена использовалась чтобы подчеркнуть,что кофе в Старбакс доставляется из далеких земель.Логотипом признали пошлым,и через время его изменили. Пожалуйста,НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕВОДЧИК,надеюсь на Вашу честность

Автор: Гость