Помогите перевести текст: Я Юлия, моя маму зовут Анна, папу Антон, но еще есть брат, зовут Алексей, я их очень люблю и уважаю... Особенно папу))

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Помогите перевести текст: Я Юлия, моя маму зовут Анна, папу Антон, но еще есть брат, зовут Алексей, я их очень люблю и уважаю... Особенно папу))

Автор: Гость