Помогите перевести текст на английский. Онлайн переводчики не предлагать. Год назад у меня была зубная боль . Сперва я пытался не обращать внимание на зубную боль. Но бол ь становилась сильнее. Чтобы облегчить боль я пошел к аптекарю за обезболивающим. Но таблетки не помогли. И через два дня боль стала еще сильнее. И я решил пойти в больницу к стоматологу. Он мне сказал, что у меня флюс. И он мне его вылечил.