Помогите перевести, только нормально❤️❤️❤️ 14 heures 20. Pendant le trajet, tout en bavardant avec nos copains parisiens, nous regardons par la vitre. D’abord, il n’y a rien de vraiment impressionnant. Des deux côtés de l’auto...

14 heures 20. Pendant le trajet, tout en bavardant avec nos copains parisiens, nous regardons par la vitre. D'abord, il n'y a rien de vraiment impressionnant. Des deux côtés de l'autoroute, les hôtels, les motels, les bâtiments industriels.. Beaucoup de panneaux publicitaires aussi. Puis, le paysage commence à changer. Nous nous approchons de Paris, nous apercevons au loin les hautes tours de la Défense, le célèbre quartier d'affaires dans la banlieue nord-ouest. Et tout de suite, les conversations cessent, nous nous collons aux vitres. 15 heures 20. Enfin, le car s'arrête, nous sommes arrivés. Tout le monde descend, l'hôtel est juste devant nous. Il a l'air très agréable, mais il est situé dans une rue assez bruyante. 15 heures 30. Entrés à l'hôtel, nous nous retrouvons devant la réception. Une dame très gentille, souriante, nous accueille et nous propose de remplir les fiches de voyageur c'est une formalité obligatoire. On y inscrit son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc. Notre accompagnateur a peur que nous les remplissions mal, que nous y fassions des erreurs, voilà pourquoi il nous aide. 15 heures 50. Les fiches remplies, nous recevons les clés de nos chambres. J'aide Nathalie à porter sa valise, voilà pourquoi elle prend sa clé et la mienne. Toutes les chambres sont au deuxième étage, ce sont les chambres pour deux personnes. Leurs fenêtres donnent sur la rue. Il y a un lavabo dans la chambre, mais pour prendre une douche, il faut qu'on aille dans le corridor, car les douches et les W.-C. sont « à l'extérieur », comme c'est écrit dans les textes publicitaires. Et pour téléphoner, il faut qu'on sorte dans l'escalier, c'est là que se trouve le téléphone à carte. La chambre, petit déjeuner inclus, coûte 27 Eur par jour. La publicité de l'hôtel nous a promis « une ambiance internationale assez marrante, décontractée ». On va voir si c'est vrai.

