Помогите перевести,пожалуйста 1)у меня есть способности к немецкому языку2)в школе есть столовая3)учителя помогают поддерживать мои знания4)я делаю всё наилучшее,чтобы д обиться успеха
Разное
Помогите перевести,пожалуйста 1)у меня есть способности к немецкому языку2)в школе есть столовая3)учителя помогают поддерживать мои знания4)я делаю всё наилучшее,чтобы д обиться успеха
Ответ(ы):
Гость:
1) I have a gift for the German language. 2) The school has a canteen. 3) The teacher helps me maintain my knowledge. 4) I do all my best to succeed.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять. ...
Разное
Я не убивал я не крал я не завидовал при каких обстоятельствах по мнению египтян эти слова произносил каждый египтян
Разное
ДАЮ 20 БАЛЛОВ. НАДО СРОЧНО РЕШИТЬ,зарание спасибо.Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзн...
Разное
Кто из исследователей и путешествеников доказал возможность заселение человеком островов Тихого океана из Южной Амирики?