Помогите перевести,пожалуйста 1)у меня есть способности к немецкому языку2)в школе есть столовая3)учителя помогают поддерживать мои знания4)я делаю всё наилучшее,чтобы д обиться успеха

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Помогите перевести,пожалуйста 1)у меня есть способности к немецкому языку2)в школе есть столовая3)учителя помогают поддерживать мои знания4)я делаю всё наилучшее,чтобы д обиться успеха

Автор: Гость