Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пж Фольклор это -
Помогите пж Фольклор это -
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Устное народное творчество.2.Совокупность обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта народов."Древнерусский ф."
Похожие вопросы
Сколько времени потребуется катерам идущим со скоростью 40 кмч? доплыть до пункта назначения находящегося на расстоянии 225 км. Если скорость течен...
Сколько складов в слове джерело?
Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))
Что является более вероятным : получить при подбрасывании монеты орёл или решку
Перебудуйте подані речення на речення з пряою мовою і запишіть.Розставте потрібні розділові знаки. 1.У саду росли гарні троянди і радували серце ма...
Сравнить значения выражений -0,8х-1 и 0,8х при х=6
В чем сходства и различия древнеруского дома и квартиры студии
Сколько литров в 2800 см кубе
Решите пример (400-160):8:2
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста... Запишите все числа, которые можно получить из числа 485203, если зачеркнуть в нем две цифры. Какое из них сам...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск