Помогите пж Фольклор это -

Помогите пж Фольклор это -

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Устное народное творчество.2.Совокупность обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта народов."Древнерусский ф."
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