Помогите пж, короткое сообщение о повести временных лет заранее спасибо))
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Помогите пж, короткое сообщение о повести временных лет заранее спасибо))
Ответ(ы):
Гость:
Самая ранняя из дошедших до нашего времени летописей начала ХII века, написанная монахом Нестором. Охваченный период истории начинается с библейских времён и заканчивается 1117 годом. Была составлена в Киеве.
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