Помогите пж Задача В питомнике вырастили саженцы деревьев: елей было 360, а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 лип. Сколько всего елей, клё нов и лип вырастили в питомнике. И примеры по действиям 1.17 256-256*3 2.38 007-603:9 3.(205 167-123 068)*7 4.(31 280+14 320)*6