Помогите пж Задача В питомнике вырастили саженцы деревьев: елей было 360, а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 лип. Сколько всего елей, клё нов и лип вырастили в питомнике. И примеры по действиям 1.17...
Помогите пж Задача В питомнике вырастили саженцы деревьев: елей было 360, а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 лип. Сколько всего елей, клё нов и лип вырастили в питомнике. И примеры по действиям 1.17 256-256*3 2.38 007-603:9 3.(205 167-123 068)*7 4.(31 280+14 320)*6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Задача. 1) 360 : 8= 45 (ч.) – на столько равных частей поделили ели 2) 18 * 45 = 810 (д.) - клёнов 3) 16 * 45 = 720 (д.) - лип 4) 360 + 810 + 720 = 1 890 (д.) – всего