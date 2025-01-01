Помогите пжл решить если x=2,то x•(x+1)•(x+2)•(x+3)=

Помогите пжл решить если x=2,то x•(x+1)•(x+2)•(x+3)=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Получается выражение: 2•(2+1)•(2+2)•(2+3)= 2•3•4•5= 120 Ответ: 120
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